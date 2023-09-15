Катастрофа в Ливии: количество погибших рекордное, цифры и последствия поражают (видео)

Огромного количества жертв в стране можно было избежать

Количество погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч человек. Тела жертв этой катастрофы в большинстве похоронены в братских могилах.

Об этом сообщил ливийский Красный Полумесяц, пишет издание Independent. По словам Мари эль-Дрезе, генерального секретаря группы помощи, около 10 000 человек пропали без вести.

"В результате стихийного бедствия, вызванного обрушением двух дамб и штормом Даниэль, обрушившимся на побережье страны, подтверждено число погибших 11 300 человек", — говорится в сообщении.

Власти портового города Дерна, который пострадал в результате происшествия больше всего, полагают, что количество жертв может доходить до 20 тысяч человек.

В то же время в стране нарастает недовольство из-за действий властей. Один из представителей ООН призвал срочно начать расследование причин, почему не была предотвращена массовая гибель людей.

Глава Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) считает, что катастрофы можно было избежать, если бы в Ливии действовало метеорологическое агентство.

"Если бы там была нормально работающая метеорологическая служба, то она могла бы выпускать предупреждения. Органы управления чрезвычайными ситуациями смогли бы провести эвакуацию", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над Средиземным морем пронесся шторм Даниэль, повлекший за собой много бед. Катастрофа случилась после обрушения дамбы над Дерной, в результате чего были сметены целые кварталы вместе с их жителями в море.