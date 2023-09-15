Катастрофа в Лівії: кількість загиблих рекордна, цифри та наслідки вражають (відео)

Величезної кількості жертв у країні можна було уникнути

Кількість загиблих внаслідок повеней на сході Лівії перевищила 11 тисяч людей. Тіла жертв цієї катастрофи здебільшого поховані у братських могилах.

Про це повідомив лівійський Червоний Півмісяць, пише видання Independent. За словами Марі ель-Дрезе, генерального секретаря групи допомоги, близько 10 тисяч осіб зникли безвісти.

"Внаслідок стихійного лиха, викликаного обвалом двох дамб і штормом Даніель, що обрушився на узбережжя країни, підтверджено кількість загиблих 11 300 людей", — йдеться у повідомленні.

Влада портового міста Дерна, яке постраждала внаслідок події найбільше, вважає, що кількість жертв може доходити до 20 тисяч осіб.

Водночас у країні наростає невдоволення через дії влади. Один із представників ООН закликав терміново розпочати розслідування причин, чому не запобігли масовій загибелі людей.

Глава Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) вважає, що катастрофи можна було уникнути, якби в Лівії діяло метеорологічне агентство.

"Якби там була нормально працююча метеорологічна служба, то вона могла б випускати попередження. Органи управління надзвичайними ситуаціями змогли б провести евакуацію", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над Середземним морем пронісся шторм Даніель, який спричинив багато бід. Катастрофа сталася після обвалення дамби над Дерною, внаслідок чого було зметено цілі квартали разом із їхніми жителями у море.