Вручена Нобелевская премия по экономике: кто получил и за что

Её исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда

Нобелевскую премию по экономике получила американка Клаудия Голдин. Ее отметили за исследования роли женщин на рынке труда.

Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Отмечается, что ее работа улучшила понимание результатов труда женщин.

"Шведская королевская академия наук решила присудить премию Sveriges Riksbank в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2023 года Клаудии Голдин "за улучшение нашего понимания результатов женского рынка труда", — сказано на странице премии в соцсети Х (twitter).

Клаудия Голдин

Клаудия Голдин около полувека исследует положение женщин в экономике США. Ее исследования сосредоточены на таких темах, как разница в заработках, продвижении по службе и карьере между мужчинами и женщинами, роль технологий в работе и личной жизни женщин.

Голдин собрала данные более чем за 200 лет, чтобы продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Среди прочего, её исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда.

Также Голдин показала, какую роль на рынке труда сыграл доступ к противозачаточным таблеткам. Это предоставило женщинам больше возможностей для построения карьеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 2 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Их исследования легли в основу разработки мРНК-вакцины против COVID-19, благодаря им удалось разработать эффективную защиту от всколыхнувшей мир болезни. Нобелевскими лауреатами по физике в 2023 году стали сразу трое ученых: Пьер Агостини, Ференцо Крауз и Анне Льюнье за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе.