Вручено Нобелівську премію з економіки: хто отримав і за що

Її дослідження пояснюють причини гендерного розриву, що зберігається на ринку праці

Нобелівську премію з економіки здобула американка Клаудія Голдін. Її відзначили за дослідження ролі жінок на ринку праці.

Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету. Наголошується, що її робота покращила розуміння результатів праці жінок.

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Sveriges Riksbank в галузі економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля 2023 Клаудії Голдін "за поліпшення нашого розуміння результатів жіночого ринку праці", — сказано на сторінці премії в соцмережі Х (twitter).

Клаудія Голдін

Клаудія Голдін близько півстоліття досліджує становище жінок у економіці США. Її дослідження зосереджені на таких темах, як різниця у заробітках, просуванні по службі та кар’єрі між чоловіками та жінками, роль технологій у роботі та особистому житті жінок.

Голдін зібрала дані більш ніж за 200 років, щоб продемонструвати, як і чому змінилися гендерні відмінності у доходах та рівні зайнятості населення. Серед іншого, її дослідження пояснюють причини гендерного розриву, що зберігається на ринку праці.

Також Голдін показала, яку роль на ринку праці відіграв доступ до протизаплідних пігулок. Це надало жінкам більше можливостей для побудови кар’єри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 2 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізіології та медицини. Ними стали Каталін Каріко та Дрю Вайсман. Їх дослідження лягли в основу розробки мРНК-вакцини проти COVID-19, завдяки їм вдалося розробити ефективний захист від хвороби, що сколихнула світ. Нобелівськими лауреатами з фізики у 2023 році стали одразу троє вчених: П’єр Агостіні, Ференцо Крауз та Ганні Льюньє за експериментальні методи, що генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині.