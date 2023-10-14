Назревает еще одна война? США узнали о планах Азербайджана вторгнуться в Армению

Ситуация в регионе остается напряженной

Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей, что существует вероятность, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению. Есть риск распространения конфликта после военного столкновения, в результате которого Нагорный Карабах капитулировал.

Об этом пишет Politico. Информацию издание получило от двух людей, знакомых с вопросом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Армению открыть так называемый "Зангезурский коридор" вдоль своей южной границы, которая соединит материковый Азербайджан с граничащим с Турцией и Ираном эксклавом. В случае отказа Армении Алиев пригрозил решить вопрос "силой".

По словам собеседников издания, в телефонном разговоре 3 октября законодатели давили на Блинкена по поводу возможных мер против Алиева в ответ на вторжение его страны в регион Нагорного Карабаха в сентябре. Блинкен ответил, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать давнее решение, позволяющее США оказывать военную помощь Баку. Он добавил, что США видит риск, что Азербайджан вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.

Однако Блинкен выразил уверенность в текущих дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном. Это прозвучало в разговоре с законодателями-демократами, среди которых Нэнси Пелоси и Анна Эшоо из Калифорнии и Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси.

В заявлении Государственный департамент отказался комментировать эту информацию. Однако подчеркнул приверженность департамента "суверенитету и территориальной целостности Армении" и разрешению конфликта путем "прямых переговоров".

Для справки: эксклав — несуверенный регион, отделённый от основной территории страны и окруженный другими государствами. Одна и та же территория является эксклавом для той страны, которой она принадлежит, и анклавом для того государства, которому она не принадлежит, но окружена его территорией. "Зангезурский коридор" — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной республикой.

Напомним, 19 сентября азербайджанские военные были обстреляны в Карабахском регионе со стороны вооруженных сил Армении. Был открыт ответный огонь. Затем в Баку было принято решение о начале военной операции в этом регионе. Уже на следующий день власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня. Они согласились на предложение российских миротворцев о полном выводе военной техники и разоружении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США провели секретные переговоры насчет Нагорного Карабаха с рядом стран накануне военной операции Азербайджана. Стало известно, о чем говорили лидеры страны.