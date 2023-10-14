Назріває ще одна війна? США дізналися про плани Азербайджану вторгнутися до Вірменії

Ситуація у регіоні залишається напруженою

Держсекретар Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що існує ймовірність, що Азербайджан незабаром може вторгнутися до Вірменії. Є ризик поширення конфлікту після військового зіткнення, внаслідок якого Нагірний Карабах капітулював.

Про це пише Politico. Інформацію видання отримало від двох людей, знайомих із питанням.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити так званий "Зангезурський коридор" вздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, що межує з Туреччиною та Іраном. У разі відмови Вірменії Алієв пригрозив вирішити питання "силою".

За словами співрозмовників видання, у телефонній розмові 3 жовтня законодавці тиснули на Блінкена щодо можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни до регіону Нагірного Карабаху у вересні. Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності та не планує продовжувати давнє рішення, яке дозволяє США надавати військову допомогу Баку. Він додав, що США бачить ризик, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії у найближчі тижні.

Проте Блінкен висловив упевненість у поточних дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном. Це прозвучало у розмові із законодавцями-демократами, серед яких Ненсі Пелосі та Анна Ешоо з Каліфорнії та Френк Паллоне з Нью-Джерсі.

У заяві Державний департамент відмовився коментувати цю інформацію. Однак підкреслив прихильність департаменту "суверенітету та територіальної цілісності Вірменії" та вирішення конфлікту шляхом "прямих переговорів".

Для довідки: ексклав – несуверенний регіон, відокремлений від основної території країни та оточений іншими державами. Одна й та сама територія є ексклавом для тієї країни, якій вона належить, та анклавом для тієї держави, якій вона не належить, але оточена її територією. "Зангезурський коридор" — проєкт транспортного коридору, що просувається Азербайджаном, завдовжки близько 40 км через територію Сюнікської області Вірменії, що розглядається як можливий засіб для забезпечення транспортного сполучення між західними районами Азербайджану і його ексклавом Нахічеванської Автономної республіки.

Нагадаємо, 19 вересня азербайджанські військові обстріляли в Карабахському регіоні з боку збройних сил Вірменії. Було відкрито вогонь у відповідь. Потім у Баку було ухвалено рішення про початок військової операції у цьому регіоні. Вже наступного дня влада Нагірного Карабаху прийняла рішення про припинення вогню. Вони погодилися на пропозицію російських миротворців про повне виведення військової техніки та роззброєння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США провели секретні переговори щодо Нагірного Карабаху з низкою країн напередодні військової операції Азербайджану. Стало відомо, що говорили лідери країни.