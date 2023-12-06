Лучшей реакции нельзя и представить

Заявление, опубликованное изданием The Washington Post, генерала Марка Милли, который во времена своего председательства Объединенного комитета начальников штабов США призвал к развертыванию кампании в тылу россиян, вызвало резонансную реакцию повсюду в мире, помимо Кремля. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что не видел такой информации.

Больше внимания он уделил другим вопросам, волнующим Россию. Об этом пишет российское СМИ "ТАСС".

"Песков не стал комментировать информацию Washington Post о том, что генерал Милли якобы призвал украинских боевиков "резать глотки россиянам". Он сказал, что не видел таких заявлений", — говорится в сообщении.

Что написало американское издание

The Washington Post сообщило, что во время одного из визитов в украинские военнослужащие, которые проходили обучение за границей, Милли обратился к украинским спецназовцам, которые тогда работали с американскими "красными беретами", с призывом начать кампанию на временно оккупированных территориях.

"Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задумываясь, не перережут ли ему горло ночью", — сказал тогда он, сообщил изданию официальное лицо, знакомое с ситуацией.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии, комментируя медленные поставки помощи в ВСУ, заявили, что не являются союзниками Украины. На это уже ехидно отреагировали в России.