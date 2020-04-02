Пандемия затронула и Австралию: десятки газет перестанут выходить в печать

Крупнейшая австралийская медиа-группа News Corp объявила, что прекратит печатать около 60 региональных газет из-за спада рекламных поступлений, связанного с пандемией Covid-19.
Об этом сообщает AFP.
"Это решение далось нам трудно. Кризис, вызванный коронавирусом, создал невиданное экономическое давление, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест", - заявил исполнительный председатель News Corp Australia Майкл Миллер.
Как отмечается, ряд газет в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинсленд и Южная Австралия перестанут выходить в печатном виде и полностью перейдут в интернет.
Напомним:
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