Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал указ об очередном продлении режима чрезвычайного положения из-за COVID-19.

"В соответствии с указом президента Николаса Мадуро конституционный режим чрезвычайного положения дополнительно продлен на 30 дней, чтобы продолжить борьбу с пандемией", - заявил в пятницу журналистам вице-президент Делси Родригес.

Отметим, что режим ЧП в стране был объявлен 13 марта и это уже его четвертое продление. Таким образом чрезвычайное положение будет длиться до 10 августа.

На сегодняшний день Венесуэла сообщила о 8 803 случаях заболевания COVID-19 с 83 смертельными случаями, что намного меньше, чем у соседних латиноамериканских странах.