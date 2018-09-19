Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4509407-zakonnost-referenduma-v-makedonii-podtverdil-konstitutsionnyiy-sud.html
Законность референдума в Македонии подтвердил Конституционный суд
Новости мира: Референдум о переименовании Македонии признан законным Конституционным судом страны.
Конституционный суд Македонии отклонил две заявки о признании незаконным и неконституционным референдум о переименовании страны на "Северная Македония". Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Судьи проголосовали в среду, чтобы отклонить две заявки, поданные на Всемирный македонский конгресс, группой диаспоры в Скопье, и малой левой левитской партией. Общенациональный референдум по вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО должен пройти в стране 30 сентября.
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