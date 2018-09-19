Законность референдума в Македонии подтвердил Конституционный суд

Конституционный суд Македонии отклонил две заявки о признании незаконным и неконституционным референдум о переименовании страны на "Северная Македония". Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Судьи проголосовали в среду, чтобы отклонить две заявки, поданные на Всемирный македонский конгресс, группой диаспоры в Скопье, и малой левой левитской партией. Общенациональный референдум по вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО должен пройти в стране 30 сентября.