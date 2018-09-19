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Законность референдума в Македонии подтвердил Конституционный суд

Македония
19:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Референдум о переименовании Македонии признан законным Конституционным судом страны.

Конституционный суд Македонии отклонил две заявки о признании незаконным и неконституционным референдум о переименовании страны на "Северная Македония". Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Судьи проголосовали в среду, чтобы отклонить две заявки, поданные на Всемирный македонский конгресс, группой диаспоры в Скопье, и малой левой левитской партией. Общенациональный референдум по вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО должен пройти в стране 30 сентября.

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Новости мира, Конституционный Суд, Македония, Переименование, Референдум, Северная Македония.
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