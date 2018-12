Глава Европарламента: Ситуация в Страсбурге не пугает Европарламент

Стрельба на праздничной ярмарке французского города Страсбург 11 декабря не испугает членов Европейского парламента. Об этом сообщил глава Европарламента Антонио Таяни.

"Я выражаю соболезнования жертвам атаки в Страсбурге. Европарламент не будет запуган терактами или преступными нападениями. Давайте двигаться дальше. Мы будем продолжать работать для укрепления свободы и демократии вопреки террористическому насилию", - написал он.

European and French flags at half-mast in Strasbourg and a minute's silence in the Chamber.We stand shoulder to shoulder with the families of the victims.We stand shoulder to shoulder with the wounded, many of them in a serious condition. We stand shoulder to shoulder with France https://t.co/lE63SEnpgB

— Antonio Tajani (@EP_President) 12 декабря 2018 г.