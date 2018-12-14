Стрельба в Страсбурге: четвертая жертва скончалась в больнице

Новости мира: Сегодня, 14 декабря, умерла одна из жертв стрельбы в Страсбурге.

Четвертая жертва стрельбы, которая произошла в Страсбурге в этот вторник, скончалась в больнице в пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру.

"Этот человек боролся за жизнь, но умер", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, во вторник, 11 декабря, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке, тричеловека погибли, 12 получили ранения.

Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге, объявил в ночь на среду глава МВД Кристоф Кастанер.

В связи с инцидентом в Страсбург прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Позже стало известно, что мужчина, открывший стрельбу, выкрикивал во время нападения "Аллах Акбар".

После чего, прокурор Парижа признал данное преступление терактом.

В настоящее время, в Страсбурге возобновили работу рождественские ярмарки.