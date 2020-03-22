В Швейцарии из-за коронавируса отменили референдум

Новости мира:Власти Швейцарии отменили референдум и запретили собираться больше пяти человек из-за вспышки коронавируса.

Федеральный совет (правительство) Швейцарии, где уже зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, запретил проведение любых собраний с участием более пяти человек.

Об этом сообщает Swissinfo.

"На своем внеочередном заседании 20 марта 2020 года правительство постановило запретить проведение любых собраний с участием более пяти человек. На каждого, кто нарушит это постановление, будет наложено административное взыскание в виде денежного штрафа в размере до 100 швейцарских франков (около 2800 грн - ред.)", - говорится в сообщении.

Федеральный совет Швейцарии также постановил отказаться от проведения назначенного на 17 мая 2020 года референдума, посвященного отношениям страны с ЕС и судьбе соглашения о свободе перемещения. Заморожены и процедуры подготовки других федеральных референдумов.

В то же время правительство дополнительно выделит экономике помощь в размере 32 млрд франков.

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