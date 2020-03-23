В Турции резко возросло количество больных коронавирусом

Новости мира:В Турции от COVID-19 скончались 30 человек, количество зараженных превысило 1200.

За минувшие сутки в Турции общее количество инфицированных коронавирусом достигло 1236, умерли 30 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Всего проведено 20 345 тестов, подтверждено 1236 диагнозов. 30 пациентов пожилого возраста мы потеряли", - констатировал министр.

Он уточнил, что за минувшие сутки зафиксировано 289 фактов заражения COVID-19 и девять летальных случаев.

"Мы теряем новые жизни. Количество случаев увеличивается. Но не следует забывать, что мы сделали как можно больше тестов. С каждым пациентом, который лечится, мы предотвращаем эпидемии", - подчеркнул Коджа.

Министр призвал граждан оставаться дома, чтобы предотвратить распространение вируса.

Как сообщалось, из-за опасности распространения коронавируса в Турции запретили покидать дома пожилым и хронически больным людям.

В стране работают горячие телефонные линии, куда можно сообщить о подозрении на заражение коронавирусом. Также действуют специальные службы, обеспечивающие гражданам, которые остаются дома, доставку продуктов и необходимых товаров.

Напомним: