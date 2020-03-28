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Коронавирус в Нидерландах: Медики за сутки зарегистрировали более 1100 случаев заражения

Коронавирус в Нидерландах: Медики за сутки зарегистрировали более 1100 случаев заражения
19:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире врачи в Нидерландах зарегистрировали более 1100 случаев инфицирования.

По состоянию на середину дня 28 марта в Нидерландах количество больных коронавирусной инфекцией выросло до 9762. Зафиксировано 93 летальных случая.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 93 пациента умерли, 1159 новых больных. В целом 9762 больных и 639 умерших", - сообщили в Национальном институте здравоохранения Нидерландов.

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Как сообщалось ранее, в Нидерландах до 1 июня запрещены все массовые мероприятия. Запрет также касается событий, на которые собирается менее 100 человек. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро. До 6 апреля закрыты школы, детсады, бары, рестораны, спортклубы. Супермаркеты будут работать. Людей призывали соблюдать дистанцию, не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. Впрочем, как заявил премьер-министр Рютте, меры пришлось дополнительно усилить, поскольку многие не придерживаются введенных ограничений. 

Также из-за коронавируса отменили ежегодный песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году должен был проходить в Роттердаме. Игры Непокоренных 2020 перенесли на 2021 год.

На данный момент количество подтвержденных случаев коронавируса в мире (с начала пандемии) сейчас составляет 605 262. Эти случаи зафиксированы в 199 странах. 27 607 пациентов умерли, 134 074 выздоровели.

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Почти половина всех известных случаев коронавируса диагностирована в США (104 тысячи 256 случаев), Италии (86,5 тысячи) и КНР (81 тысяча 394).

Напомним:

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Нидерланды, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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