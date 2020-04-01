Есть признаки: эпидемия коронавируса в Европе близится к пику

Новости мира:В ВОЗ предполагают, что вспышка коронавируса в Европе может быть близкой к пику.

Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках того, что вспышка коронавируса в Европе приближается к своему пику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Радио Свобода.

Отмечается, что в наиболее кризисном регионе Европы, Италии, зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения за последние две недели.

Майк Райан, глава отдела чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в ВОЗ, заявил в понедельник, что до пика заболеваемости приближаются Италия и Испания, но это будет следствием инфицирования двухнедельной давности.

Напомним: