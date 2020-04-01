Есть признаки: эпидемия коронавируса в Европе близится к пику

Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках того, что вспышка коронавируса в Европе приближается к своему пику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Радио Свобода.
Отмечается, что в наиболее кризисном регионе Европы, Италии, зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения за последние две недели.
Майк Райан, глава отдела чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в ВОЗ, заявил в понедельник, что до пика заболеваемости приближаются Италия и Испания, но это будет следствием инфицирования двухнедельной давности.
Напомним:
В Великобритании за последние сутки от коронавируса скончались 393 человека.
В Грузии с 31 марта до окончания чрезвычайного положения (21 апреля) запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков.
Количество людей в Чехии, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 31 марта составляет 3002.
Польша с 1 апреля вводит очередные ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса в стране.
Дания после Пасхи может начать постепенное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, если сохранится тенденция к замедлению темпов распространения инфекции.
Во Франции уже зафиксировано 3 024 летальных случая, вызванных COVID-19.