Коронавирус, Сирия, Ливия: Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор

Новости мира:Трамп и Эрдоган договорились обмениваться опытом борьбы с коронавирусом.

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились об обмене успешным опытом борьбы с COVID-19 и контролю за последствиями эпидемии.

Об этом сообщил департамент по коммуникации администрации президента Турции.

"Лидеры согласились, что в борьбе с эпидемией можно достичь успеха лишь при условии глобальной солидарности и сотрудничества; решили осуществить необходимые шаги для обмена лучшими практиками и данными, опытом контроля последствий эпидемии", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора речь шла о двусторонних турецко-американских отношениях, а также региональных вопросах, в частности ситуации в Сирии и Ливии.

Как указали в Белом доме по результатам разговора, собеседники подчеркнули, что поддержка режима прекращения огня и усилия по урегулированию ситуации в этих и других охваченных вооруженными конфликтами странах приобрела еще более важное значение, чем раньше.

Отметим:

В США общее количество инфицированных - 180 789, смертельных случаев - 3 580, тех, кто выздоровел - 6 241. Страна на первом месте в мире по количественным показателям инфицирования, при этом уровень смертности в разы ниже, чем в Италии и Испании.

За минувшие сутки в Турции в результате инфицирования коронавирусом умерли 46 человек, сделано 15 422 тестов, из них 2 704 - положительные. Общее количество смертельных случаев достигло 214.

Напомним: