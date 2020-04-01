Коронавирус, Сирия, Ливия: Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились об обмене успешным опытом борьбы с COVID-19 и контролю за последствиями эпидемии.
Об этом сообщил департамент по коммуникации администрации президента Турции.
"Лидеры согласились, что в борьбе с эпидемией можно достичь успеха лишь при условии глобальной солидарности и сотрудничества; решили осуществить необходимые шаги для обмена лучшими практиками и данными, опытом контроля последствий эпидемии", - говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора речь шла о двусторонних турецко-американских отношениях, а также региональных вопросах, в частности ситуации в Сирии и Ливии.
Как указали в Белом доме по результатам разговора, собеседники подчеркнули, что поддержка режима прекращения огня и усилия по урегулированию ситуации в этих и других охваченных вооруженными конфликтами странах приобрела еще более важное значение, чем раньше.
Отметим:
В США общее количество инфицированных - 180 789, смертельных случаев - 3 580, тех, кто выздоровел - 6 241. Страна на первом месте в мире по количественным показателям инфицирования, при этом уровень смертности в разы ниже, чем в Италии и Испании.
За минувшие сутки в Турции в результате инфицирования коронавирусом умерли 46 человек, сделано 15 422 тестов, из них 2 704 - положительные. Общее количество смертельных случаев достигло 214.
Напомним:
В Великобритании за последние сутки от коронавируса скончались 393 человека.
В Грузии с 31 марта до окончания чрезвычайного положения (21 апреля) запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков.
Количество людей в Чехии, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 31 марта составляет 3002.
Польша с 1 апреля вводит очередные ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса в стране.
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Во Франции уже зафиксировано 3 024 летальных случая, вызванных COVID-19.