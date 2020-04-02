ПАСЕ: Пандемия Covid-19 показала необходимость усиленной защиты прав человека

Новости мира:В ПАСЕ подчеркнули, что борьба с пандемией не должна нарушать права человека.

В Парламентской ассамблее Совета Европы отмечают, что борьба с пандемией коронавируса должна вестись с соблюдением социальных и экономических прав граждан.

На этом подчеркнули в комитете ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию

"Как никогда после Второй мировой войны, пандемия Covid-19 показала необходимость усиленной защиты прав человека, в том числе экономических и социальных", - заявил председатель комитета ПАСЕ Луис Лейте Рамос.

Он сообщил, что комитет поддержал проект соответствующей резолюции под названием "Covid-19 – эффективный ответ по обеспечению прав человека".

В документе, в частности, отмечается, что под предлогом борьбы с пандемией некоторые страны принимают решения, противоречащие демократическим принципам.

Как сообщалось, ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за угрозы коронавируса и запрета властей Франции проводить массовые мероприятия.

Напомним: