Португалия вскоре начнет выход из карантина

Новости мира:Португалия начнет постепенно отменять карантинные меры.

Начиная со следующей недели Португалия начнет постепенно отменять ограничительные меры, связанные с COVID-19.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на слова премьер-министра Португалии Антониу Кости.

Отмечается, что процесс выхода Португалии из карантина будет состоять из трех этапов. Во время первого, который начнется 4 мая, возобновить работу позволят коммерческим заведениям, площадью до 200 кв. м.

“Разрешение будет распространяться на малые уличные торговые точки, так как: книжные магазины, магазины одежды и обуви, парикмахерские и автосалоны”, - сообщает Xinhua.

Во время второго этапа, который предварительно запланирован на 18 мая, португальское правительство планирует открыть коммерческие точки, площадью до 400 кв м, в том числе кафе и рестораны.

Наконец, 1 июня возобновит работу остальные магазинов и торговых центров.

“Открытие пройдет при условии лишь половины максимальной заполняемости и продолжения соблюдения правил социального дистанциирования”, - отмечает издание.

Добавим, что по состоянию на вечер четверга число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Португалии превысило 25 тысяч. Болезнь забрала 989 жизней.