Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина
На Донбассе боевики обстреляли украинских военных, много раненых
На Донбассе боевики обстреляли украинских военных, много раненых
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Президента Косово допросят в Гааге по делу о военных преступлениях

Президента Косово допросят в Гааге по делу о военных преступлениях
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф УНН
Президент республики Косово Хашим Тачи заявил, что прибудет 13 июля в Гаагу, где его допросят по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов.

Президент Косово Хашим Тачи 13 июля отправится в Гаагу, чтобы свидетельствовать международным прокурорам по военным преступлениям. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Специализированная прокуратура (SPO) для рассмотрения преступлений, совершенных во время войны в Косово, объявила 24 июня, что против Тачи и других косоваров предъявлено обвинение по подозрению в преступлениях, включая “почти 100 убийств”, насильственые исчезновения и пытки.

Отмечается, что Тачи был главнокомандующим Армии освобождения Косово, которая вела партизанскую войну за независимость от Сербии в 90-х годах прошлого века.

Тачи, отвергает обвинения, 8 июля в фейсбуке заявил, что поедет в Гаагу по приглашению суда для собеседования.

“Хотя мои соотечественники, как и я, предстанут перед международной справедливостью с достоинством и добродетелью, я призываю вас стать объединенными в решении вызовов, с которыми сталкивается наша страна”, — подчеркнул Тачи.

Президент Сербии согласовал темы для проведения переговоров с Косово

На стадии досудебного разбирательства юристы в Гааге должны решить, следует ли продолжать производство.

Тачи заявил гражданам своей страны, что в случае начала судебного процесса он немедленно уйдет в отставку и предстанет перед обвинением.

Обвинительный акт Тачи заставил отменить поддерживаемые США мирные переговоры, которые должны состояться между косовскими и сербскими лидерами в июне в Белом доме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Гаага, Косово.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
02 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
03 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
04 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
05 Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
Беспорядки в Мали: трое погибших, более 70 пострадавших
Беспорядки в Мали: трое погибших, более 70 пострадавших
Итоги 12 июля: коронавирус, протесты в России и бубонная чума в Монголии
Вечерний дайджест: главные события 12 июля
В США застрелился внук легендарного Элвиса Пресли
В США застрелился внук легендарного Элвиса Пресли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь