Президента Косово допросят в Гааге по делу о военных преступлениях

Президент республики Косово Хашим Тачи заявил, что прибудет 13 июля в Гаагу, где его допросят по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов.

Президент Косово Хашим Тачи 13 июля отправится в Гаагу, чтобы свидетельствовать международным прокурорам по военным преступлениям. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Специализированная прокуратура (SPO) для рассмотрения преступлений, совершенных во время войны в Косово, объявила 24 июня, что против Тачи и других косоваров предъявлено обвинение по подозрению в преступлениях, включая “почти 100 убийств”, насильственые исчезновения и пытки.

Отмечается, что Тачи был главнокомандующим Армии освобождения Косово, которая вела партизанскую войну за независимость от Сербии в 90-х годах прошлого века.

Тачи, отвергает обвинения, 8 июля в фейсбуке заявил, что поедет в Гаагу по приглашению суда для собеседования.

“Хотя мои соотечественники, как и я, предстанут перед международной справедливостью с достоинством и добродетелью, я призываю вас стать объединенными в решении вызовов, с которыми сталкивается наша страна”, — подчеркнул Тачи.

На стадии досудебного разбирательства юристы в Гааге должны решить, следует ли продолжать производство.

Тачи заявил гражданам своей страны, что в случае начала судебного процесса он немедленно уйдет в отставку и предстанет перед обвинением.

Обвинительный акт Тачи заставил отменить поддерживаемые США мирные переговоры, которые должны состояться между косовскими и сербскими лидерами в июне в Белом доме.