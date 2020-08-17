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Это вторжение в страну: в Литве прокомментировали готовность РФ оказать "помощь" для Беларуси

Это вторжение в страну: в Литве прокомментировали готовность РФ оказать "помощь" для Беларуси
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Военная "помощь" РФ для Беларуси будет означать вторжение в страну. Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, в ответ на готовность РФ оказать "помощь" Беларуси из-за протестов. Об этом сообщили в Reuters.

Глава МИД Литвы заявил, что никаких причин для военной поддержки со стороны РФ нет, и нет законных или иных оснований для этого.

"Это (военная поддержка. - ред.) означало бы вторжение в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости", - сказал Линкявичюс.

Министр добавил, что РФ сильно рискует в таком случае.

"Если она это сделает, перед лицом того, что происходит в Беларуси, на фоне поддержки населения, следует определить, что вторжение не оправдается ни юридически, ни морально, ни политически", - добавил он.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

В Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.

Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

Также, 17 августа к протестующим в Беларуси присоединились сотрудники МИД Беларуси Вячеслав Козаченок и Елена Попанева.

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Все по теме:

Беларусь, МИД, РФ, Литва, Линас Линкявичюс, Военные силы.

Автор:

Телеграф
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