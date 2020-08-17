Протесты в Беларуси: сотрудники МИД присоединились к митингующим

Сотрудники МИД зачитали свое заявление в поддержку требований митингующих.
По информации белорусских источников, Вячеслав Козаченок является начальником историко-архивного отделения МИД. Мужчина заявил, что решил таким образом "высказать свою принципиальную позицию".
Он отметил, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.
Видео и фото с места протеста сотрудников МИД Беларуси:
Также сообщается, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что сотрудники МИД давали присягу государству и, по словам сотрудников, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.
Ситуация в Беларуси
В Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.
Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.
Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".
Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.
17 августа Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.