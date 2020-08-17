Протесты в Беларуси: сотрудники МИД присоединились к митингующим

К протестующим в Беларуси присоединились сотрудники МИД Беларуси Вячеслав Козаченок и Елена Попанева. Об этом сообщает Телеграм-канал "Наша Ніва".

Сотрудники МИД зачитали свое заявление в поддержку требований митингующих.

По информации белорусских источников, Вячеслав Козаченок является начальником историко-архивного отделения МИД. Мужчина заявил, что решил таким образом "высказать свою принципиальную позицию".

Он отметил, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.

Видео и фото с места протеста сотрудников МИД Беларуси:

Также сообщается, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что сотрудники МИД давали присягу государству и, по словам сотрудников, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.

17 августа Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.