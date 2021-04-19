Байден передумал? Эсминцы США заметили на подходе к Черному морю (карта)

Похоже, США, как ранее и заявляли, направляют в Черное море два военных корабля – ракетные эсминцы "Donald Cook" и "Roosevelt".

Об этом пишет руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в понедельник, 19 апреля, на своей странице в соцсети Facebook.

"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что оба американских ракетных эсминца USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) снова вышли с базы на острове Крит в направлении черноморских проливов", - написал Клименко и опубликовал советующую карту.

Вместе с тем, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Артур Аминиев отмечает, что в этот раз американские эсминцы разошлись с кораблем обеспечения, из-за чего отследить их перемещение будет сложно.

Некоторые пользователи соцсети предполагают, что эсминцы раньше не направляли в Черное море, поскольку они ожидали корабли ВМФ Великобритании, которые также были направлены в Черное море.

Как сообщалось, в конце марта США уведомили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море на фоне роста напряженности в Украине. Ожидалось, что USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75) зайдут в Черное море 14-15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.

Вместе с тем, позже стало известно, что США якобы отменили заход своих эсминцев в Черное море.

Свое присутствие в Черном и Азовском морях наращивает и Россия, которая вывела на боевое дежурство все подводные лодки в Черном море. По этому поводу в Турции 15 апреля заявили, что у Штатов еще есть несколько дней, чтобы все же направить эсминцы в Черное море.

Также 17 апреля стало известно, что отряд из 15 кораблей российской Каспийской флотилии завершил переход в Черное море для участия в масштабных "учениях", для которых в оккупированной Россией Крым также перебросили военную авиацию и общевойсковую армию с Северного Кавказа.

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина АР Крым, главы Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", что может значить отмена захода эсминцев США в Черное море и при чем тут может быть разговор Байдена с Путиным.