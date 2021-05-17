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Работал во вред для своей страны: в Польше разоблачили шпиона российских спецслужб

Работал во вред для своей страны: в Польше разоблачили шпиона российских спецслужб
18:18 Сегодня Телеграф

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) 5 мая задержали 43-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Он во всем сознался и суд отправил его под арест.

Об этом сообщается на сайте Агентства.

"Указанный человек выполнял порученные задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы в области военных польских организаций и граждан, то есть данные, необходимые для деятельности России на территории и в ущерб Республике Польша", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что задержанный признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Суд назначил ему трехмесячный арест.

В ABW рассказали, что в нескольких местах был произведен обыск и допрошено несколько свидетелей. изъятые предметы и документы дополняют собранные к настоящему времени доказательства.

При этом подробности в Агентстве не сообщили, сославшись на то, что значительная часть материалов расследования засекречена.

Президента Чехии Земана могут обвинить в госизмене

Как сообщалось, это уже не первый инцидент в Восточной Европе с российскими спецслужбами или шпионами.

Так, 17 апреля полиция Чехии по делу о взрывах во Врбетице объявила в розыск двух агентов ГРУ, которых ранее обвинили в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.  Также правительство Чехии объявило о намерении выслать из страны 18 российских дипломатов. 

Позже группа расследователей Bellingcat заявила, что подрыв оружейных складов в Чехии и Болгарии являлась попыткой спецслужб РФ оставить ВСУ без возможности закупить оружие для обороны Донбасса.

В России традиционно обвинения отрицают, но приняли "зеркальные меры" и выслали из страны 20 чешских дипломатов

Ряд европейских стран, в том числе и Польша, проявили солидарность с чешскими коллегами и тоже выслали российских дипломатов.  

Также в конце апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание глав правительств "Вишеградской четверки" из-за поведения России.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Польша, Россия, Спецслужбы, Шпион.
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