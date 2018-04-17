Драка из-за мобильного телефона в тюрьме США: 7 человек погибло, 17 ранено

В американском штате Южная Каролина в результате драки в тюрьме убиты семеро заключенных, еще 17 получили ранения. Отмечается, что драка началась из-за мобильного телефона.

Об этом сказал пресс-секретарь тюрьмы, сообщает Fox News.

"В понедельник в результате драки в одной из самых опасных тюрем Южной Каролины убиты семеро заключенных, еще 17 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тюрьме Lee Correctional, которая находится в городе Бишопвилл, ранее уже происходили насильственные действия. Так, в феврале один узник убил другого.