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Драка из-за мобильного телефона в тюрьме США: 7 человек погибло, 17 ранено

Драка из-за мобильного телефона в тюрьме США: 7 человек погибло, 17 ранено
06:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Все заключенные отбывали срок за преступления, связанные с насилием в семье, похищением людей и вооруженным разбоем.

В американском штате Южная Каролина в результате драки в тюрьме убиты семеро заключенных, еще 17 получили ранения. Отмечается, что драка началась из-за мобильного телефона. 

Об этом сказал пресс-секретарь тюрьмы, сообщает Fox News.

"В понедельник в результате драки в одной из самых опасных тюрем Южной Каролины убиты семеро заключенных, еще 17 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тюрьме Lee Correctional, которая находится в городе Бишопвилл, ранее уже происходили насильственные действия. Так, в феврале один узник убил другого.

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Новости мира, Бишопвилл, Заключенные, Тюремная драка, Южная Каролина.
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