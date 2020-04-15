"Этот день настанет уже скоро": Трамп поделился планами по "открытию страны"

Президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до до 1 мая.
"Планы по открытию страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.
"Этот день настанет уже скоро... может быть, еще до 1 мая", - сказал президент.
В США из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации.
По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.
Напомним:
Генсек ООН предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса.
В Нидерландах по состоянию на середину дня 14 апреля 2020 года количество больных COVID-19 выросло до 27 419.
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