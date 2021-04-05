Авторитетный эпидемиолог из США заявил о начале четвертой волны COVID-19, но сообщил хорошую новость

Эпидемиолог доктор Майкл Остерхольм (Michael Osterholm) считает, что в США наблюдается четвертая волна заболеваемости из-за разновидностей коронавируса Covid-19, которые возникли за последние несколько месяцев.

Об этом говорится в заметке на сайте американского информационного канала " Fox News".

"Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии", - сказал Остерхольм в эфире программы Fox News Sunday. "Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против этого конкретного варианта (коронавируса – ред.) B.1.1.7", отметил он.

B.1.1.7 также известен как "британский" штамм.

В заметке отмечается, что ранее ученые были обеспокоены тем, что этот штамм, который, как оказалось, распространяется намного легче, чем оригинальный коронавирус, может также сделать бесполезными недавно разработанные вакцины.

Вакцины доказали свою эффективность в предотвращении инфекции, но Остерхольм отметил ряд других проблем, которые вызывает этот конкретный вариант. В частности, одна из основных проблем, вызывающих обеспокоенность ученого, заключается в том, что "британский" штамм более опасен для детей.

"Сейчас дети заражаются с той же скоростью, что и взрослые", - пояснил Остерхольм, добавив, что именно дети "очень эффективны в передаче вируса".

"Только в Миннесоте за последние две недели у нас было 749 школ с больными", - сказал он.

Если учесть, что в Миннесоте 5123 государственных и частных школ, то 14% школ в штате сообщили о случаях коронавируса.

Остерхольм не предлагает вводить какие-либо ограничения или локдауны в стране, в основном из-за "абсолютного сопротивления" любому виду изоляции.

"В настоящее время нет ни одной страны в мире, где наблюдается большой рост этого B.1.1.7, который не блокируется (путем ужесточения карантина или введения локдауна - ред.). Мы – исключение", - сказал он.

Эпидемиолог назвал этот штамм "переломным моментом" и настаивал на том, что основное внимание необходимо уделять условиям жизни в ближайшие два-три месяца - при условии, что люди продолжают получать вакцины и будут следовать основным рекомендациям по охране здоровья, включая мытье рук, ношение масок и социальное дистанцирование.

"Никто не хочет быть человеком, который умрет за три дня до того, как ему должны были сделать прививку от COVID. Это то, чего мы пытаемся избежать прямо сейчас", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 30 марта в Минздраве сообщили, что в Украине циркулируют более 30 генотипов коронавируса.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что новые штаммы втрое заразней и опасней предыдущих. Они поражают не только легкие, но и почки, печень и центральную нервную систему.