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Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Авторитетный эпидемиолог из США заявил о начале четвертой волны COVID-19, но сообщил хорошую новость

Авторитетный эпидемиолог из США заявил о начале четвертой волны COVID-19, но сообщил хорошую новость
08:33 Сегодня Телеграф John Minchillo / AP

Эпидемиолог доктор Майкл Остерхольм (Michael Osterholm) считает, что в США наблюдается четвертая волна заболеваемости из-за разновидностей коронавируса Covid-19, которые возникли за последние несколько месяцев.

Об этом говорится в заметке на сайте американского информационного канала " Fox News".

"Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии", - сказал Остерхольм в эфире программы Fox News Sunday. "Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против этого конкретного варианта (коронавируса – ред.) B.1.1.7", отметил он.

B.1.1.7 также известен как "британский" штамм.

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В заметке отмечается, что ранее ученые были обеспокоены тем, что этот штамм, который, как оказалось, распространяется намного легче, чем оригинальный коронавирус, может также сделать бесполезными недавно разработанные вакцины.

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Вакцины доказали свою эффективность в предотвращении инфекции, но Остерхольм отметил ряд других проблем, которые вызывает этот конкретный вариант. В частности, одна из основных проблем, вызывающих обеспокоенность ученого, заключается в том, что "британский" штамм более опасен для детей.

"Сейчас дети заражаются с той же скоростью, что и взрослые", - пояснил Остерхольм, добавив, что именно дети "очень эффективны в передаче вируса".

"Только в Миннесоте за последние две недели у нас было 749 школ с больными", - сказал он.

Если учесть, что в Миннесоте 5123 государственных и частных школ, то 14% школ в штате сообщили о случаях коронавируса.

Остерхольм не предлагает вводить какие-либо ограничения или локдауны в стране, в основном из-за "абсолютного сопротивления" любому виду изоляции.

"В настоящее время нет ни одной страны в мире, где наблюдается большой рост этого B.1.1.7, который не блокируется (путем ужесточения карантина или введения локдауна - ред.). Мы – исключение", - сказал он.

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Эпидемиолог назвал этот штамм "переломным моментом" и настаивал на том, что основное внимание необходимо уделять условиям жизни в ближайшие два-три месяца - при условии, что люди продолжают получать вакцины и будут следовать основным рекомендациям по охране здоровья, включая мытье рук, ношение масок и социальное дистанцирование.

"Никто не хочет быть человеком, который умрет за три дня до того, как ему должны были сделать прививку от COVID. Это то, чего мы пытаемся избежать прямо сейчас", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, 30 марта в Минздраве сообщили, что в Украине циркулируют более 30 генотипов коронавируса.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что новые штаммы втрое заразней и опасней предыдущих. Они поражают не только легкие, но и почки, печень и центральную нервную систему.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Коронавирус, Четвертая волна, Covid-19, британский штамм, Майкл Остерхольм.
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