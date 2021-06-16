Стал ли Эрдоган Байдену другом? Итоги встречи президентов США и Турции

В понедельник, 14 июня, в Брюсселе на полях саммита НАТО прошла первая встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Джо Байдена. Что можно сказать по итогам переговоров? Будет ли турецкий кейс разыгрываться во время встречи Байдена с Путиным, которая состоится в среду, 16 июня?

Ответы на эти вопросы "Телеграф" искал вместе с Николаем Замикулой – экспертом по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований.

"Проводить параллель между встречами президента США Джо Байдена с его турецким и российским коллегами – не совсем некорректно, – считает Николай Замикула. – Статус Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина существенно отличается. Россия – один из ключевых дестабилизаторов существующего мирового порядка. Хотя на сегодняшний день для США основной угрозой на международной арене становится Китай, РФ всё равно остается геополитическим оппонентом, который угрожает партнерам Вашингтона. В то же время Турция – какими бы сложными в последние годы не были ее отношения с Западом – является членом евроатлантической системы безопасности и союзником Соединенных Штатов. Соответственно, и разговор в формате двухсторонних встреч имеет совершенно разный характер и цели".

В то же время, отмечает эксперт, факт встречи Байдена с Эрдоганом перед разговором с Путиным может использоваться американской стороной на переговорах в Женеве.

"Президент США прибыл в Швейцарию с солидным багажом – результатами переговоров в рамках саммитов G7 и НАТО. По сути – как лидер "свободного мира", только что пообщавшийся с ключевыми партнерами. Это снижает поле для маневров президенту РФ, который в ином случае мог бы играть на реальных либо мнимых противоречиях в западном лагере, – поясняет Николай Замикула. – Особые интересы и позиция Турции по многим вопросам также могли быть использованы Путиным в диалоге с Байденом – как иллюстрация раскола евроатлантического сообщества. Однако после личной встречи президентов США и Турции такую карту уже не разыграть. Скорее Байден будет лучше подготовлен к разговору с российским оппонентом, ознакомившись со взглядом и оценкой Эрдогана личности и политики Путина".

Комментируя результаты переговоров президентов США и Турции, эксперт акцентировал, что оба они позитивно оценили встречу. При этом воздержались от подробностей относительно деталей разговора.

"В целом, вероятно, он не стал прорывом для двусторонних отношений. Имеющиеся противоречия достаточно глубоки, чтобы стороны сразу же нашли компромиссы по ним. Разговор скорее носил характер обмена информацией и ознакомления с позициями, а также определения общих направлений, по которым Анкаре и Вашингтону необходимо кооперироваться. Конкретика оставлена на будущее – и будет согласовываться уже в формате рабочих контактов на другом уровне", – считает Николай Замикула.

По его мнению, не следует удивляться комментариям Эрдогана относительно покупки Турцией российских комплексов ПВО С-400 – одной из ключевых болевых точек в американо-турецких отношениях. Президент Турции подчеркнул, что позиция Анкары по этому вопросу остается неизменной.

"Для турецкого лидера это принципиальный момент, – поясняет эксперт. – Эрдоган подчеркивал, что закупка российского вооружения осуществлялась с учетом интересов национальной безопасности Турции, потребностей ее оборонного сектора. Он настаивает на том, что получение эффективных средств для защиты турецких граждан – главная задача, которую он стремится выполнить как лидер государства, даже если источник этих средств вызывает критику со стороны партнеров. Отказаться от такой позиции – недопустимый шаг для президента Турции. Соответственно и американские санкции, введенные в ответ на покупку российского оружия, остаются в силе".

Однако это не означает, что Турция потеряла для Соединенных Штатов свое значение как союзник, уверен Николай Замикула.

"Сегодня Анкара играет важную роль на Ближнем Востоке, усиливает свои позиции на Кавказе и в Африке. Ее стратегическая роль для евроатлантического сообщества остается неизменной. Это и будет определять дальнейший характер американо-турецких отношений – ведь возвращение трансатлантическому партнерству доверия называлось Байденом одной из основных внешнеполитических целей", – резюмирует эксперт.

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