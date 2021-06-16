Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
"Фракции "Голос" уже не существует": депутаты пошли на радикальный шаг
"Фракции "Голос" уже не существует": депутаты пошли на радикальный шаг
Обнесли проволокой и постелили новый асфальт: как готовили виллу Ла Гранж для встречи Байдена и Путина
Обнесли проволокой и постелили новый асфальт: как готовили виллу Ла Гранж для встречи Байдена и Путина

Стал ли Эрдоган Байдену другом? Итоги встречи президентов США и Турции

Стал ли Эрдоган Байдену другом? Итоги встречи президентов США и Турции
13:16 Сегодня Телеграф

В понедельник, 14 июня, в Брюсселе на полях саммита НАТО прошла первая встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Джо Байдена. Что можно сказать по итогам переговоров? Будет ли турецкий кейс разыгрываться во время встречи Байдена с Путиным, которая состоится в среду, 16 июня?

Ответы на эти вопросы "Телеграф" искал вместе с Николаем Замикулой – экспертом по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований.

"Проводить параллель между встречами президента США Джо Байдена с его турецким и российским коллегами – не совсем некорректно, – считает Николай Замикула. – Статус Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина существенно отличается. Россия – один из ключевых дестабилизаторов существующего мирового порядка. Хотя на сегодняшний день для США основной угрозой на международной арене становится Китай, РФ всё равно остается геополитическим оппонентом, который угрожает партнерам Вашингтона. В то же время Турция – какими бы сложными в последние годы не были ее отношения с Западом – является членом евроатлантической системы безопасности и союзником Соединенных Штатов. Соответственно, и разговор в формате двухсторонних встреч имеет совершенно разный характер и цели".

В то же время, отмечает эксперт, факт встречи Байдена с Эрдоганом перед разговором с Путиным может использоваться американской стороной на переговорах в Женеве.

"Президент США прибыл в Швейцарию с солидным багажом – результатами переговоров в рамках саммитов G7 и НАТО. По сути – как лидер "свободного мира", только что пообщавшийся с ключевыми партнерами. Это снижает поле для маневров президенту РФ, который в ином случае мог бы играть на реальных либо мнимых противоречиях в западном лагере, – поясняет Николай Замикула. – Особые интересы и позиция Турции по многим вопросам также могли быть использованы Путиным в диалоге с Байденом – как иллюстрация раскола евроатлантического сообщества. Однако после личной встречи президентов США и Турции такую карту уже не разыграть. Скорее Байден будет лучше подготовлен к разговору с российским оппонентом, ознакомившись со взглядом и оценкой Эрдогана личности и политики Путина".

Комментируя результаты переговоров президентов США и Турции, эксперт акцентировал, что оба они позитивно оценили встречу. При этом воздержались от подробностей относительно деталей разговора.

"В целом, вероятно, он не стал прорывом для двусторонних отношений. Имеющиеся противоречия достаточно глубоки, чтобы стороны сразу же нашли компромиссы по ним. Разговор скорее носил характер обмена информацией и ознакомления с позициями, а также определения общих направлений, по которым Анкаре и Вашингтону необходимо кооперироваться. Конкретика оставлена на будущее – и будет согласовываться уже в формате рабочих контактов на другом уровне", – считает Николай Замикула.

По его мнению, не следует удивляться комментариям Эрдогана относительно покупки Турцией российских комплексов ПВО С-400 – одной из ключевых болевых точек в американо-турецких отношениях. Президент Турции подчеркнул, что позиция Анкары по этому вопросу остается неизменной.

"Для турецкого лидера это принципиальный момент, – поясняет эксперт. – Эрдоган подчеркивал, что закупка российского вооружения осуществлялась с учетом интересов национальной безопасности Турции, потребностей ее оборонного сектора. Он настаивает на том, что получение эффективных средств для защиты турецких граждан – главная задача, которую он стремится выполнить как лидер государства, даже если источник этих средств вызывает критику со стороны партнеров. Отказаться от такой позиции – недопустимый шаг для президента Турции. Соответственно и американские санкции, введенные в ответ на покупку российского оружия, остаются в силе".

Однако это не означает, что Турция потеряла для Соединенных Штатов свое значение как союзник, уверен Николай Замикула.

"Сегодня Анкара играет важную роль на Ближнем Востоке, усиливает свои позиции на Кавказе и в Африке. Ее стратегическая роль для евроатлантического сообщества остается неизменной. Это и будет определять дальнейший характер американо-турецких отношений – ведь возвращение трансатлантическому партнерству доверия называлось Байденом одной из основных внешнеполитических целей", – резюмирует эксперт.

25 апреля 2021 года стало известно, что президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором признал массовые убийства и депортации армян в Османской империи в 1915-1923 геноцидом.

Почему это сделано именно сейчас, а также, какие могут быть последствия, "Телеграфу" рассказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

Ранее "Телеграф" описывал, какие риски для Украины несет крепчающая Турция и способна ли Анкара сдерживать Россию.

Об амбициях Турции и важности правильно их использовать нам рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, который состоялся 10 апреля, проанализировала для "Телеграфа" кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 316

Все по теме:

Турция, США, Владимир Путин, Джо Байден, Реджеп Эрдоган, Саммит в Женеве.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Циркуль ходячий": Волочкова даже на серьезной встрече не удержалась от шпагата (фото, видео)
02 "Других сценариев уже нет": названы сроки получения Украиной ПДЧ в НАТО
03 Червяки - знак качества: что нужно знать при выборе черешни (инфографика)
04 От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации
05 Мощный ливень смывает асфальт, заборы и людей: Днепр встал из-за непогоды (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продлили карантин: названы сроки
В Украине продлили карантин: названы сроки
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом
&quot;Сэкономил на конфетах и на ресторанах&quot;: Василиса Фролова рассказала, как начались ее отношения с Дмитрием Котеленцом
"Сэкономил на конфетах и на ресторанах": Василиса Фролова рассказала, как начались ее отношения с Дмитрием Котеленцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь