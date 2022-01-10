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Каблуки необязательны: как добавить женственность своим образам (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Ваши внутренние качества должно отражаться в ваших луках Новость обновлена 10 января 2022, 08:34
Ваши внутренние качества должно отражаться в ваших луках

Выглядеть женственно так же важно, как чувствовать себя настоящей женщиной

Настоящая женщина уверенна в себе, в сложных ситуациях ведет себя спокойно и сдержанно, владеет уникальной красотой, загадочностью и индивидуальностью. Имя всего этого – женственность, которая, по мнению стилистов, должна отражаться и в одежде. Вот почему многие мужчины не понимают современных трендов, отходящих к стилю унисекс.

Это подтверждает и стилист vami.ideas: "Женственность — это больше внутреннее качество, но ваша внешняя картинка должна соответствовать внутреннему".

Как добавить женственность в свои образы: примеры на фото

Лук может быть женственным и в джинсах и в брюках, главное подача и немного деталей: прическа, макияж, аксессуары.

Женственности придают фасоны по фигуре, мягкие ткани и, конечно, сама подача образа.

Образы с платьями: обратите внимание на силуэты и фактуры, обувь, сумки, украшения.

И на низком ходу можно создавать женственные образы.

И даже в ярких цветах и принтах можно выглядеть женственно.

Примеры женственных причесок и макияжа
Примеры женственных причесок и макияжа
Примеры женственной обуви
Примеры женственной обуви
Примеры женственных моделей сумок
Примеры женственных моделей сумок
Аксессуары тоже должны быть женственными и элегантными
Аксессуары тоже должны быть женственными и элегантными

Тем временем некоторые стилисты буквально высмеивают современные модные тренды, ведь они, мягко говоря, как минимум странные. Подборка веселых ассоциаций с модными трендами "Модно vs Жизненно" смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Женственность #Стилисты #Мода 2022
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