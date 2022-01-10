Каблуки необязательны: как добавить женственность своим образам (фото)
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Выглядеть женственно так же важно, как чувствовать себя настоящей женщиной
Настоящая женщина уверенна в себе, в сложных ситуациях ведет себя спокойно и сдержанно, владеет уникальной красотой, загадочностью и индивидуальностью. Имя всего этого – женственность, которая, по мнению стилистов, должна отражаться и в одежде. Вот почему многие мужчины не понимают современных трендов, отходящих к стилю унисекс.
Это подтверждает и стилист vami.ideas: "Женственность — это больше внутреннее качество, но ваша внешняя картинка должна соответствовать внутреннему".
Как добавить женственность в свои образы: примеры на фото
Лук может быть женственным и в джинсах и в брюках, главное подача и немного деталей: прическа, макияж, аксессуары.
Женственности придают фасоны по фигуре, мягкие ткани и, конечно, сама подача образа.
Образы с платьями: обратите внимание на силуэты и фактуры, обувь, сумки, украшения.
И на низком ходу можно создавать женственные образы.
И даже в ярких цветах и принтах можно выглядеть женственно.
Тем временем некоторые стилисты буквально высмеивают современные модные тренды, ведь они, мягко говоря, как минимум странные. Подборка веселых ассоциаций с модными трендами "Модно vs Жизненно" смотрите в нашем материале.
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