Підбори необов’язкові: як додати жіночність своїм образам (фото)
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Виглядати жіночно так само важливо, як почуватися справжньою жінкою
Справжня жінка впевнена в собі, у складних ситуаціях поводиться спокійно та стримано, володіє унікальною красою, загадковістю та індивідуальністю. Ім’я всього цього – жіночність, яка, на думку стилістів, має відображатись і в одязі. Ось чому багато чоловіків не розуміють сучасних трендів, що відходять до стилю унісекс.
Це підтверджує і стиліст vami.ideas: "Жіночність — це більша внутрішня якість, але ваша зовнішня картинка повинна відповідати внутрішньому".
Як додати жіночність до своїх образів: приклади на фото
Лук може бути жіночним і в джинсах і в штанах, головне подача і трохи деталей: зачіска, макіяж, аксесуари.
Жіночності надають фасони по фігурі, м’які тканини та, звичайно, сама подача образу.
Образи із сукнями: зверніть увагу на силуети та фактури, взуття, сумки, прикраси.
І на низькому ходу можна створювати жіночні образи.
І навіть у яскравих кольорах та принтах можна виглядати жіночно.
Тим часом деякі стилісти буквально висміюють сучасні модні тренди, адже вони, м’яко кажучи, як мінімум дивні. Підбірка веселих асоціацій з модними трендами "Модно vs Життєво" дивіться у нашому матеріалі.
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