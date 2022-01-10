Підбори необов’язкові: як додати жіночність своїм образам (фото)

Виглядати жіночно так само важливо, як почуватися справжньою жінкою

Справжня жінка впевнена в собі, у складних ситуаціях поводиться спокійно та стримано, володіє унікальною красою, загадковістю та індивідуальністю. Ім’я всього цього – жіночність, яка, на думку стилістів, має відображатись і в одязі. Ось чому багато чоловіків не розуміють сучасних трендів, що відходять до стилю унісекс.

Це підтверджує і стиліст vami.ideas: "Жіночність — це більша внутрішня якість, але ваша зовнішня картинка повинна відповідати внутрішньому".

Як додати жіночність до своїх образів: приклади на фото

Лук може бути жіночним і в джинсах і в штанах, головне подача і трохи деталей: зачіска, макіяж, аксесуари.

Жіночності надають фасони по фігурі, м’які тканини та, звичайно, сама подача образу.

Образи із сукнями: зверніть увагу на силуети та фактури, взуття, сумки, прикраси.

І на низькому ходу можна створювати жіночні образи.

І навіть у яскравих кольорах та принтах можна виглядати жіночно.

Приклади жіночних зачісок та макіяжу

Приклади жіночного взуття

Приклади жіночних моделей сумок

Аксесуари теж повинні бути жіночними та елегантними

Тим часом деякі стилісти буквально висміюють сучасні модні тренди, адже вони, м’яко кажучи, як мінімум дивні. Підбірка веселих асоціацій з модними трендами "Модно vs Життєво" дивіться у нашому матеріалі.