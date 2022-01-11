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Один из главных трендов зимы, который заменит пуховик и шубу: какую дубленку выбрать в этом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Трендовые дубленки этой зимы - фото
Трендовые дубленки этой зимы - фото

Самые актуальные модели — классические авиаторы, взятые из гардероба летчиков

Зимой многие модницы продолжают обновлять свой гардероб. Если вы уже присмотрели самые трендовые сапоги этого года, подберите к ней и дубленку, которая согреет даже в самые суровые морозы.

Как свидетельствуют коллекции брендов осень-зима 2021/2022, дубленки являются одними из самых актуальных в этом сезоне. Об этом пишет Vogue UA.

Среди актуальных моделей: объемные и пушистые ("овечки") варианты, дубленки-авиаторы, укороченные варианты до талии, дубленки-пальто в стиле ретро.Актуальная цветовая гамма — классическая черно-белая, пастельные тона, яркие модели.

Такую верхнюю одежду можно сочетать с джинсами и свитерами, деловыми брючными костюмами, трикотажными платьями, кожаными вещами и элегантными юбками. По поводу обуви, то к дубленке отлично подходят грубые ботинки и сапоги-трубы.

"Телеграф" собрал самые актуальные модели дубленок на фото. Смотрите и вдохновляйтесь!

Ранее стилист Татьяна Базлова рассказала, что есть универсальные вещи, которые могут спасти ваш зимний образ. Подробнее — в материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды #Дубленки #Мода 2022
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