Один из главных трендов зимы, который заменит пуховик и шубу: какую дубленку выбрать в этом сезоне (фото)
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Самые актуальные модели — классические авиаторы, взятые из гардероба летчиков
Зимой многие модницы продолжают обновлять свой гардероб. Если вы уже присмотрели самые трендовые сапоги этого года, подберите к ней и дубленку, которая согреет даже в самые суровые морозы.
Как свидетельствуют коллекции брендов осень-зима 2021/2022, дубленки являются одними из самых актуальных в этом сезоне. Об этом пишет Vogue UA.
Среди актуальных моделей: объемные и пушистые ("овечки") варианты, дубленки-авиаторы, укороченные варианты до талии, дубленки-пальто в стиле ретро.Актуальная цветовая гамма — классическая черно-белая, пастельные тона, яркие модели.
Такую верхнюю одежду можно сочетать с джинсами и свитерами, деловыми брючными костюмами, трикотажными платьями, кожаными вещами и элегантными юбками. По поводу обуви, то к дубленке отлично подходят грубые ботинки и сапоги-трубы.
"Телеграф" собрал самые актуальные модели дубленок на фото. Смотрите и вдохновляйтесь!
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