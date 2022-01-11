Один із головних трендів зими, який замінить пуховик та шубу: яку дублянку вибрати цього сезону (фото)

Найактуальніші моделі — класичні авіатори, взяті з гардеробу льотчиків

Взимку багато модниць продовжують оновлювати свій гардероб. Якщо ви вже придивились трендові чоботи цього року, підберіть до неї і дублянку, яка зігріє навіть у найсуворіші морози.

Як свідчать колекції брендів осінь-зима 2021/2022, дублянки є одними з найактуальніших цього сезону. Про це пише Vogue UA.

Серед актуальних моделей: об’ємні та пухнасті ("овечки") варіанти, дублянки-авіатори, укорочені варіанти до талії, дублянки-пальто в стилі ретро. Актуальна колірна гама — класична чорно-біла, пастельні тони, яскраві моделі.

Такий верхній одяг можна поєднувати з джинсами та светрами, діловими брючними костюмами, трикотажними сукнями, шкіряними речами та елегантними спідницями. Щодо взуття, то до дублянки відмінно підходять грубі черевики та чоботи-труби.

"Телеграф" зібрав найактуальніші моделі дублянок на фото. Дивіться та надихайтеся!

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