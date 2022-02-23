Избавьтесь от них немедленно! Модные тренды, с которыми нужно попрощаться в 2022-м (фото)

В новом сезоне вам придется забыть о некоторых предметах гардероба

Мы уже не раз рассказывали в наших материалах, какую одежду модно носить в 2022 году. Теперь пришло время поговорить об антитрендах в одежде. Сейчас стоит заглянуть в свой гардероб и избавиться от тех вещей, которые в новом сезоне просто потеряли свою актуальность.

Об устаревших трендах 2022 года рассказала персональный стилист Екатерина с ником keepcalmgetstylish в Инстаграме.

Гипероверсайз

Кроме жакетов и брюк. А вот легкий оверсайз продолжает быть на пике.

Барочный жемчуг на украшениях

В моду вернулся обработанный жемчуг круглой формы.

Инфантильные украшения

Тренд на них отходит в прошлое.

Сумки с массивной цепью вместо ручки

Несмотря на то, что цепи остаются актуальными в виде украшений/пояса, именно сумки, как на примере ниже, уходят немного в тень.

Сумки-пельмени

Для кого-то они стали базой, но приходится признать, что свою трендовость они потеряли уже в прошлом году.

Сандалии "рыбака"

Как и другая маскулинная обувь уступит место под солнцем более женственным моделям.

Панамы

Уступают дорогу платкам, капорам и бейсболкам.

Часы на массивном стальном браслете

Опять же в моду входят более изящные часы, либо часы в стиле футуризма.

Массивные кроссовки

Они уже в прошлом году немного ушли на задний план, в этом году они там уверенно находятся. Выбираем тонкую подошву и обтекаемую форму.

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