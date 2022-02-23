Позбудьтеся їх негайно! Модні тренди, з якими потрібно попрощатися в 2022-му (фото)

У новому сезоні вам доведеться забути про деякі предмети гардеробу

Ми вже не раз розповідали в наших матеріалах, який одяг модно носити у 2022 році. Тепер настав час поговорити про антитренди в одязі. Зараз варто заглянути у свій гардероб і позбавитися тих речей, які в новому сезоні просто втратили свою актуальність.

Про застарілі тренди 2022 року розповіла персональний стиліст Катерина з ніком keepcalmgetstylish в Інстаграмі.

Гіпероверсайз

Крім жакетів та штанів. А ось легкий оверсайз продовжує бути на піку.

Барочні перли на прикрасах

У моду повернулися оброблені перли круглої форми.

Інфантильні прикраси

Тренд на них відходить у минуле.

Сумки з масивним ланцюгом замість ручки

Попри те, що ланцюги залишаються актуальними у вигляді прикрас/поясів, саме сумки, як на прикладі нижче, йдуть трохи в тінь.

Сумки-пельмені

Для когось вони стали базою, але доводиться визнати, що свою трендовість вони втратили вже минулого року.

Сандалії "рибалки"

Як і інше маскулінне взуття поступиться місцем під сонцем більш жіночним моделям.

Панами

Поступаються дорогою хусткам, капорам і бейсболкам.

Годинник на масивному сталевому браслеті

Знову ж таки в моду входять більш витончені годинники, або годинники в стилі футуризму.

Масивні кросівки

Вони вже минулого році трохи пішли на задній план, цього року вони там упевнено перебувають. Вибираємо тонку підошву та обтічні форми.

Раніше модний блогер назвала топ застарілих моделей взуття, які мають стильні альтернативи.