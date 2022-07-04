Топ-5 врагов стиля: как одна деталь может разрушить весь образ (фото)

Стилист пояснила, какие детали выдают устаревший лук

Даже если вы следуете горячим трендам лета-2022, вы рискуете выглядеть безвкусно из-за некоторых деталей в образе. Чтобы не путаться в антитрендах, нужно запомнить основные ошибки в подборе одежды, обуви и аксессуаров.

Как рассказывает "Телеграф", о главных ошибках, которые мы часто допускаем в образах, пишет стилист Яна Платонова в Instagram. По мнению стилиста, есть по меньшей мере 5 самых распространённых врагов стиля, способных испортить даже самый трендовый лук.

Односторонний принт

Если выбираете вещи с принтом, то проверяйте – не испортит ли ваш лук неудачно выглядывающая изнанка изделия.

Неприятная деталь испортит все

Помпезные золотые украшения

Пожалуй, традиция носить все самое роскошное и сразу даже в повседневной жизни пришла к нам с советских времен. Стилисты в одни голос трубят, что украшения должны быть подобраны в соответствии с ситуацией и стилем.

Золото должно быть уместным

Перфорация на обуви

Неактуальная обувь испортит ваш лук, от перфорации лучше отказаться.

Пример антистиля

Выкрашенные потертости на джинсах

Если потертости на джинсах выглядят искусственно и контрастно – не стоит носить такие брюки. К тому же, выбеленные участки могут визуально увеличит определённую часть бедер, а это не всегда на пользу силуэту.

Акцент только навредит

Джеггинсы

Джеггинсы уже давно один из антитрендов. Тонкая ткань, резинка и контрастные швы понизят градус стиля и невыгодно подчеркнут фигуру.

Такие фасоны убивают стиль

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи никогда не выходят из моды. А также мы писали о том, как подобрать идеальные джинсы.