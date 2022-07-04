Укр

Топ-5 врагов стиля: как одна деталь может разрушить весь образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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При выборе одежды нужно учитывать все нюансы
При выборе одежды нужно учитывать все нюансы

Стилист пояснила, какие детали выдают устаревший лук

Даже если вы следуете горячим трендам лета-2022, вы рискуете выглядеть безвкусно из-за некоторых деталей в образе. Чтобы не путаться в антитрендах, нужно запомнить основные ошибки в подборе одежды, обуви и аксессуаров.

Как рассказывает "Телеграф", о главных ошибках, которые мы часто допускаем в образах, пишет стилист Яна Платонова в Instagram. По мнению стилиста, есть по меньшей мере 5 самых распространённых врагов стиля, способных испортить даже самый трендовый лук.

Односторонний принт

Если выбираете вещи с принтом, то проверяйте – не испортит ли ваш лук неудачно выглядывающая изнанка изделия.

Односторонний принт
Неприятная деталь испортит все

Помпезные золотые украшения

Пожалуй, традиция носить все самое роскошное и сразу даже в повседневной жизни пришла к нам с советских времен. Стилисты в одни голос трубят, что украшения должны быть подобраны в соответствии с ситуацией и стилем.

Золотые украшения
Золото должно быть уместным

Перфорация на обуви

Неактуальная обувь испортит ваш лук, от перфорации лучше отказаться.

Перфорация на обуви
Пример антистиля

Выкрашенные потертости на джинсах

Если потертости на джинсах выглядят искусственно и контрастно – не стоит носить такие брюки. К тому же, выбеленные участки могут визуально увеличит определённую часть бедер, а это не всегда на пользу силуэту.

Джинсы с потертостями
Акцент только навредит

Джеггинсы

Джеггинсы уже давно один из антитрендов. Тонкая ткань, резинка и контрастные швы понизят градус стиля и невыгодно подчеркнут фигуру.

Джеггинсы
Такие фасоны убивают стиль

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи никогда не выходят из моды. А также мы писали о том, как подобрать идеальные джинсы.

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#Мода #Стиль #Антитренды