Топ-5 врагов стиля: как одна деталь может разрушить весь образ (фото)
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Стилист пояснила, какие детали выдают устаревший лук
Даже если вы следуете горячим трендам лета-2022, вы рискуете выглядеть безвкусно из-за некоторых деталей в образе. Чтобы не путаться в антитрендах, нужно запомнить основные ошибки в подборе одежды, обуви и аксессуаров.
Как рассказывает "Телеграф", о главных ошибках, которые мы часто допускаем в образах, пишет стилист Яна Платонова в Instagram. По мнению стилиста, есть по меньшей мере 5 самых распространённых врагов стиля, способных испортить даже самый трендовый лук.
Односторонний принт
Если выбираете вещи с принтом, то проверяйте – не испортит ли ваш лук неудачно выглядывающая изнанка изделия.
Помпезные золотые украшения
Пожалуй, традиция носить все самое роскошное и сразу даже в повседневной жизни пришла к нам с советских времен. Стилисты в одни голос трубят, что украшения должны быть подобраны в соответствии с ситуацией и стилем.
Перфорация на обуви
Неактуальная обувь испортит ваш лук, от перфорации лучше отказаться.
Выкрашенные потертости на джинсах
Если потертости на джинсах выглядят искусственно и контрастно – не стоит носить такие брюки. К тому же, выбеленные участки могут визуально увеличит определённую часть бедер, а это не всегда на пользу силуэту.
Джеггинсы
Джеггинсы уже давно один из антитрендов. Тонкая ткань, резинка и контрастные швы понизят градус стиля и невыгодно подчеркнут фигуру.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи никогда не выходят из моды. А также мы писали о том, как подобрать идеальные джинсы.