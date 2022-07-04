Топ-5 ворогів стилю: як одна деталь може зруйнувати весь образ (фото)

Стиліст пояснила, які деталі видають застарілий лук

Навіть якщо ви слідуєте гарячим трендам літа-2022, ви ризикуєте виглядати без смаку через деякі деталі в образі. Щоб не плутатися в антитрендах, потрібно запам’ятати основні помилки у підборі одягу, взуття й аксесуарів.

Як розповідає "Телеграф", про головні помилки, яких ми часто припускаємося в образах, пише стиліст Яна Платонова в Instagram. На думку стиліста, є щонайменше 5 найпоширеніших ворогів стилю, здатних зіпсувати навіть найбільш трендовий лук.

Односторонній принт

Якщо вибираєте речі з принтом, то перевіряйте — чи не зіпсує ваш лук виворот виробу, який невдало виглядатиме.

Неприємна деталь зіпсує все

Помпезні золоті прикраси

Мабуть, традиція носити все найрозкішніше і одразу навіть у повсякденному житті прийшла до нас із радянських часів. Стилісти в один голос трублять, що прикраси мають бути підібрані відповідно до ситуації та стилю.

Золото має бути доречним

Перфорація на взутті

Неактуальне взуття зіпсує ваш лук, від перфорації краще відмовитися.

Приклад антистилю

Вифарбовані потертості на джинсах

Якщо потертості на джинсах виглядають штучно та контрастно – не варто носити такі штани. До того ж вибілені ділянки можуть візуально збільшити певну частину стегон, а це не завжди на користь силуету.

Акцент лише нашкодить

Джегінси

Джегінси вже давно один із антитрендів. Тонка тканина, гумка та контрастні шви знизять градус стилю і невигідно підкреслять фігуру.

Такі фасони вбивають стиль

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі ніколи не виходять із моди. А також ми писали про те, як підібрати ідеальні джинси.