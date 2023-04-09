Сине-желтый на ногтях: 10 стильных идей патриотического маникюра, актуальных в любое время (фото)

Синий-желтый — актуальный тренд в сфере моды

Актуальным сейчас является не только маникюр в пасхальной тематике, но и трендовый в любое время патриотический нейл-арт. Если в начале полномасштабного вторжения россии в нашу страну всем было не до ухода за собой, то сейчас многие из нас пытаются хоть изредка возвращаться в привычную жизнь.

Украинки все чаще рисуют на своих ноготках патриотические символы, предпочитают сине-желтый тон, который так знаком во всем мире благодаря нашему государственному флагу с трезубцем. Позвольте себе маленькую радость и вдохновитесь идеями патриотического дизайна маникюра, который показан на фото в подборке ниже.

"Телеграф" предлагает просмотреть различные дизайны нейл-арта, которые обязательно вдохновят наших милых читательниц на красоту, и которые усилят веру в победу Украины над злом.

Патриотичный дизайн маникюра: тренды 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр в моде в этом году. Больший выбор идей у тех, кто предпочитает минимализм и сдержанность. Разноцветный и сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов.

Также мы писали о самых ярких и блестящих трендах маникюра, которые украсят ваши ногти в 2023 году. В моде клубничный нейл-арт, хромированный френч и еще три дизайна.