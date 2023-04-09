Синьо-жовтий на нігтях: 10 стильних ідей патріотичного манікюру, актуальних у будь-який час (фото)

Синій-жовтий – актуальний тренд у сфері моди

Актуальним зараз є не лише манікюр у великодній тематиці, а й трендовий у будь-який час патріотичний нейл-арт. Якщо на початку повномасштабного вторгнення росії в нашу країну всім було не до догляду за собою, то зараз багато хто з нас намагається хоч зрідка повертатися у звичне життя.

Українки все частіше малюють на своїх нігтиках патріотичні символи, віддають перевагу синьо-жовтому тону, який так знайомий у всьому світі завдяки нашому державному прапору з тризубцем. Дозвольте собі маленьку радість і надихніться ідеями патріотичного дизайну манікюру, який показано на фото в добірці нижче.

"Телеграф" пропонує переглянути різноманітні дизайни нейл-арту, які обов’язково надихнуть наших милих читачок на красу, і які посилять віру у перемогу України над злом.

Патріотичний дизайн манікюру: тренди 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр у моді цього року. Більший вибір ідей у тих, хто віддає перевагу мінімалізму і стриманості. Різнобарвний та складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів.

Також ми писали про найяскравіші та блискучі тренди манікюру, які прикрасять ваші нігті у 2023 році. У моді полуничний нейл-арт, хромований френч та ще три дизайни.