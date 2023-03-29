Что мы чувствуем перед смертью: в Австралии изобрели симулятор ощущений

Изобретение должно помочь людям принять неизбежное

Не так давно ученые заявили, что смогут усыплять космонавтов для перелета на дальние расстояния, как в фильме "Чужой". Теперь же изобретатель из Австралии предлагает почувствовать на себе эмоции умирающего человека.

Как рассказали на портале Dailymail, у симуляции смерти есть часть вне тела, что позволяет пользователям смотреть вниз на свое "умершее" тело, когда они плывут вверху. Автор симуляции — австралиец Шон Гладуэлл.

В сети появилось видео, как один блоггер-тиктокер испытал на себе эту разработку. По его словам, он лег на вибрирующую кровать, надел VR-гарнитуру после чего увидел симуляцию своей смерти, в которой врачи не смогли вернуть его к жизни. Свои ощущения он описал только одной эмоцией — паникой.

Симулятор смерти испытали на себе несколько человек, которые позже описывали свой опыт. Они ложились на кровати-копии больничных коек, надевали наушники XR и переживали остановку сердца. После этого их пытались воскресить, но по сценарию врачам это не удавалось. Люди ощущали смерть и внетелесный опыт.

Также, по их словам, они видели "свет в конце тоннеля", слышали голоса близких и даже крики проклятых. Но как только человеческое сердце перестает биться, никто не знает, что его ждет.

Своим симулятором смерти Шон Гладуэлл надеется помочь людям смириться с неизбежным, используя "увлекательный мир, симулирующий смерть".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько процентов мозга использует человек на самом деле. Версия только о 10% оказалась мифом.