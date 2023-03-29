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Что мы чувствуем перед смертью: в Австралии изобрели симулятор ощущений

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Желающих ощутить смерть кладут на специальные кровати Новость обновлена 29 марта 2023, 21:07
Желающих ощутить смерть кладут на специальные кровати. Фото Открытые источники

Изобретение должно помочь людям принять неизбежное

Не так давно ученые заявили, что смогут усыплять космонавтов для перелета на дальние расстояния, как в фильме "Чужой". Теперь же изобретатель из Австралии предлагает почувствовать на себе эмоции умирающего человека.

Как рассказали на портале Dailymail, у симуляции смерти есть часть вне тела, что позволяет пользователям смотреть вниз на свое "умершее" тело, когда они плывут вверху. Автор симуляции — австралиец Шон Гладуэлл.

В сети появилось видео, как один блоггер-тиктокер испытал на себе эту разработку. По его словам, он лег на вибрирующую кровать, надел VR-гарнитуру после чего увидел симуляцию своей смерти, в которой врачи не смогли вернуть его к жизни. Свои ощущения он описал только одной эмоцией — паникой.

Симулятор смерти испытали на себе несколько человек, которые позже описывали свой опыт. Они ложились на кровати-копии больничных коек, надевали наушники XR и переживали остановку сердца. После этого их пытались воскресить, но по сценарию врачам это не удавалось. Люди ощущали смерть и внетелесный опыт.

Также, по их словам, они видели "свет в конце тоннеля", слышали голоса близких и даже крики проклятых. Но как только человеческое сердце перестает биться, никто не знает, что его ждет.

Своим симулятором смерти Шон Гладуэлл надеется помочь людям смириться с неизбежным, используя "увлекательный мир, симулирующий смерть".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько процентов мозга использует человек на самом деле. Версия только о 10% оказалась мифом.

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#Изобретение #Смерть #Ощущения #Симулятор