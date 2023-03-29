Що ми відчуваємо перед смертю: в Австралії винайшли симулятор відчуттів

Винахід має допомогти людям прийняти неминуче

Нещодавно вчені заявили, що зможуть присипляти космонавтів для перельоту на далекі відстані, як у фільмі "Чужий". Тепер же винахідник з Австралії пропонує відчути на собі емоції людини, яка вмирає.

Як розповіли на порталі Dailymail, симуляція смерті має частину поза тілом, що дозволяє користувачам дивитися вниз на своє "померле" тіло, коли вони пливуть вгорі. Автор симуляції – австралієць Шон Гладуелл.

У мережі з’явилося відео, як один блогер-тіктокер випробував на собі цю розробку. За його словами, він ліг на ліжко, що вібрує, одягнув VR-гарнітуру після чого побачив симуляцію своєї смерті, в якій лікарі не змогли повернути його до життя. Свої відчуття він описав лише однією емоцією – панікою.

Симулятор смерті випробували на собі кілька людей, які пізніше описували свій досвід. Вони лягали на ліжка-копії лікарняних ліжок, одягали навушники XR та переживали зупинку серця. Після цього їх намагалися воскресити, але за сценарієм лікарям це не вдавалося. Люди відчували смерть та позатілесний досвід.

Також, за їхніми словами, вони бачили "світло наприкінці тунелю", чули голоси близьких і навіть крики проклятих. Але як тільки людське серце перестає битися, ніхто не знає, що на нього чекає.

Своїм симулятором смерті Шон Гладуелл сподівається допомогти людям змиритися з неминучим, використовуючи "захоплюючий світ, що симулює смерть".

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