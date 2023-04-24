Настоящее богатство на кукурузном поле: в Дании нашли клад тысячелетних монет викингов

Всего найдено 50 монет, большинство из которых датские, а также есть немецкие и арабские

В Дании найдены два клада серебра викингов и монет конца 10 века, которые не менее ценны для науки, чем древнеримские монеты в Италии.

Клады были обнаружены на кукурузном поле в северной Ютландии, пишет Yahoo news.

Первые предметы были обнаружены прошлой осенью членом местной ассоциации металлоискателей Nordjysk Detektorforening Джейн Фогед-Монстер. Она заметила кусок серебра, который оказался обрезанной монетой арабского дирхама, а затем еще один фрагмент, на этот раз декорированный серебряный шар от кольцевой пряжки.

Когда информация поступила к археологам, они немедленно провели раскопки, так как кукурузное поле активно использовалось в сельском хозяйстве, и все остававшееся в земле подвергалось опасности быть рассеянным или даже уничтоженным.

Всего археологи раскопали 300 находок, от небольших срезов серебра до украшений и монет. Среди них было 50 монет, большинство из которых датские, а также немецкие и арабские. Некоторые из датских монет представляют собой чрезвычайно редкие монеты с крестом, отчеканенные во время правления Харальда "Синезубого" Блотанда в 970-х и 980-х годах. Считается, что кресты на монетах связаны с обращением короля Харальда в христианство и его целью христианизации датчан.

Форт Фиркат, построенный королем Харальдом Блютузом примерно в то же время, когда были отчеканены монеты, находится всего в нескольких километрах от клада. Форт просуществовал недолгое время и был заброшен – в результате сражений.

"Если в Фюркате были беспорядки, вполне логично, что местный магнат здесь решил спрятать свои ценности подальше от дороги", — пояснили эксперты.

По мнению археологов, в указанных местах до сих пор хранятся археологические сокровища, а в раскопках под пахотным слоем находят следы проживания. Музеи Северной Ютландии получили грант на проведение раскопок, и после завершения сезона сельхозработ возобновят их.

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