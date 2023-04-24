Справжнє багатство на кукурудзяному полі: у Данії знайшли скарб тисячолітніх монет вікінгів

Усього знайдено 50 монет, більшість з яких датські, а також є німецькі та арабські

У Данії знайдено два скарби срібла вікінгів та монет кінця 10 століття, які не менш цінні для науки, ніж давньоримські монети в Італії.

Скарби були виявлені на кукурудзяному полі у північній Ютландії, пише Yahoo news.

Перші предмети були виявлені минулої осені членом місцевої асоціації металошукачів Nordjysk Detektorforening Джейн Фогед-Монстер. Вона помітила шматок срібла, який виявився обрізаною монетою арабського дирхама, а потім ще один фрагмент, цього разу декоровану срібну частину від пряжки.

Коли інформація надійшла до археологів, вони негайно провели розкопки, оскільки кукурудзяне поле активно використовувалося в сільському господарстві, і все, що залишалося в землі, наражалося на небезпеку бути розсіяним або навіть знищеним.

Загалом археологи розкопали 300 знахідок, від невеликих зрізів срібла до прикрас та монет. Серед них було 50 монет, більшість із яких датські, а також німецькі та арабські. Деякі з датських монет є надзвичайно рідкісними монетами з хрестом, викарбувані під час правління Харальда "Синезубого" Блотанда в 970-х і 980-х роках. Вважається, що хрести на монетах пов’язані зі зверненням короля Харальда до християнства та його метою християнізації данців.

Форт Фіркат, побудований королем Харальдом Блютузом приблизно в той же час, коли були викарбовані монети, знаходиться всього за кілька кілометрів від скарбу. Форт проіснував недовгий час і був покинутий – внаслідок битв.

"Якщо у Фюркаті були заворушення, цілком логічно, що місцевий магнат тут вирішив сховати свої цінності подалі від дороги", — пояснили експерти.

На думку археологів, у зазначених місцях досі зберігаються археологічні скарби, а у розкопках під орним шаром знаходять сліди проживання людей. Музеї Північної Ютландії отримали грант на проведення розкопок і після завершення сезону сільгоспробіт відновлять їх.

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