О миллиардерах, которые утонули в батискафе возле "Титаника", снимут фильм: подробности

Создатели фильма обещают показать уникальные кадры

MindRiot Entertainment создаст художественный проект о трагедии батискафа "Титан" с миллиардерами на борту. Известно, что продюсером станет актер Э. Брайан Доббинс, известный по сериалу "Черная комедия".

Об этом сообщает Deadline. Рабочее название художественного проекта "Спасенный", а режиссером выступит не автор "Титаника" Джеймс Кэмерон.

Джастин Мак Грегор и Джонатан Кизи из MindRiot выступят соавторами картины. Сюжет охватит не только саму трагедию, но и несколько дней до, а также после нее. В картину войдут пятидневные поиски миллионеров, которые погибли из-за взрыва батискафа "Титан" неподалеку от затонувшего "Титаника".

"Наш фильм не только отдаст дань уважения всем, кто причастен к подводной трагедии, и их семьям, но и послужит средством решения более макроэкономической проблемы, связанной с природой современных средств массовой информации", — сказал Джонатан Кизи, который станет режиссером фильма.

Также известно, что MindRiot планирует запустить документальный сериал под названием Salvaged (Спасенные), основанный на жизни бывшего директора миссии Oceangate Кайла Бингэма. В сериале будет вестись хроника подводных погружений Бингхэма по всему миру, от глубин североамериканского Пьюджет-Саунда и каньона Гудзона до побережья Абако на Багамах. Также он затронет трагедию OceanGate Titan.

"Трагедия Титана напоминает катастрофу космического корабля "Челленджер" 1986 года: эту трагедию я никогда не забуду", — сказал Джастин МакГрегор, руководитель европейского контента MindRiot.

Создатели фильмов получат доступ к аудиозаписям, видео и другим материалам, сделанным до, во время трагедии и всего, что произошло после нее. Создатели сериала обещают рассказать уникальные подробности о трагедии, которые сейчас засекречены.

"Такие люди, как Кайл, заслуживают восхищения мира, а не осуждения. И это именно то, что покажет наш сериал — фактически и эмпирически. Правда в том, что никто не знает того, что знаем мы, и мы очень рады, что Кайл доверил нам свою историю", — сказал Джонатан Кизи.

Напомним, что подводный аппарат "Титан" компании OceanGate исчез 18 июня 2023, что положило начало массовым поискам, проводимым США и Канадой. Среди пассажиров был генеральный директор OceanGate Стоктон Раш и еще несколько миллионеров. Они планировали спуститься на дно океана к месту обломкам затонувшего "Титаника". Обломки Титана были найдены 22 июня недалеко от Титаника.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с подлодкой "Титан" всегда были проблемы. Сотрудники OceanGate рассказали, что могло привести к разрушению судна.