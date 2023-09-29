Про мільярдерів, які потонули у батискафі біля "Титаніка", знімуть фільм: подробиці

Творці фільму обіцяють показати унікальні кадри

MindRiot Entertainment створить художній проєкт про трагедію батискафу "Титан" із мільярдерами на борту. Відомо, що продюсером стане актор Е. Браян Доббінс, відомий за серіалом "Чорна комедія".

Про це повідомляє Deadline. Робоча назва мистецького проєкту "Врятований", а режисером виступить не автор "Титаніка" Джеймс Кемерон.

Джастін Мак Грегор та Джонатан Кізі з MindRiot виступлять співавторами картини. Сюжет охопить не лише саму трагедію, а й кілька днів до, а також після неї. У картину увійдуть п’ятиденні пошуки мільйонерів, які загинули через вибух батискафа "Титан" неподалік "Титаніка".

"Наш фільм не тільки віддасть шану всім, хто причетний до підводної трагедії, та їхнім сім’ям, а й послужить засобом вирішення більш макроекономічної проблеми, пов’язаної з природою сучасних засобів масової інформації", — сказав Джонатан Кізі, який стане режисером фільму.

Також відомо, що MindRiot планує запустити документальний серіал під назвою Salvaged (Врятовані), що базується на житті колишнього директора місії Oceangate Кайла Бінгема. У серіалі вестиметься хроніка підводних занурень Бінгема по всьому світу, від глибин північноамериканського Пьюджет-Саунда та каньйону Гудзона до узбережжя Абако на Багамах. Також він торкнеться трагедії OceanGate Titan.

"Трагедія "Титана" нагадує катастрофу космічного корабля "Челленджер" 1986: цю трагедію я ніколи не забуду", - сказав Джастін МакГрегор, керівник європейського контенту MindRiot.

Творці фільмів отримають доступ до аудіозаписів, відео та інших матеріалів, зроблених до, під час трагедії та всього, що сталося після неї. Творці серіалу обіцяють розповісти унікальні подробиці про трагедію, яка зараз засекречена.

"Такі люди, як Кайл, заслуговують на захоплення світу, а не засудження. І це саме те, що покаже наш серіал — фактично й емпірично. Правда в тому, що ніхто не знає того, що знаємо ми, і ми дуже раді, що Кайл довірив нам свою історію", — сказав Джонатан Кізі.

Нагадаємо, що підводний апарат "Титан" компанії OceanGate зник 18 червня 2023 року, що започаткувало масові пошуки, що проводяться США і Канадою. Серед пасажирів був генеральний директор OceanGate Стоктон Раш та ще кілька мільйонерів. Вони планували спуститися на дно океану до місця уламків "Титаніка", що затонув. Уламки Титану було знайдено 22 червня неподалік Титаніка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з підводним човном "Титан" завжди були проблеми. Співробітники OceanGate розповіли, що могло призвести до руйнування судна.