Сильнейшая вспышка на Солнце за последние 6 лет вызовет многодневный геошторм: когда его ждать

Повышенная активность на Солнце принесет неприятный сюрприз метеочувствительным людям

В активной области нашей звезды 14 декабря 2023 года произошла самая сильная вспышка класса X2 за последние 6 лет. Она продлилась менее получаса, но изменила геомагнитный фон нашей планеты на несколько дней.

Во время вспышки произошел выброс корональный массы, а ученые зафиксировали радиоизлучения типа II. Его скорость составила 2118 км/с, сообщает The Watchers.

"В последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были отмечены еще в 2017 году", ― подчеркнули эксперты.

Сильные геомагнитные бури накроют Землю и по данным сайта Meteoagent. Многодневный геошторм, связанный с сильнейшей вспышкой, начался еще 15 декабря и продолжится до 19-го числа. Далее ожидается затишье.

Самые сильные магнитные бури 16-18 декабря

Наиболее интенсивные магнитные бури приходятся на 16-18 декабря. Показатель К-индекса в эти дни составляет 6 баллов. С 19-го числа начнется ослабление геошторма.

Для справки: магнитные бури ― это возмущения геомагнитного поля нашей планеты, спровоцированные повышенной активностью Солнца. При вспышках на звезде выбрасывается огромное количество корональной массы. На это и реагирует геомагнитное поле Земли. Магнитные бури влияют на работу техники. Считается, что они также оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье людей, особенно с хроническими заболеваниями.

Ранее "Телеграф" писал о сильных магнитных бурях до конца декабря 2023 года. Это важные даты для метеочувствительных людей.