Найсильніший спалах на Сонці за останні 6 років викличе багатоденний геошторм: коли на нього чекати

Підвищена активність на Сонці приносить неприємний сюрприз метеочутливим людям

В активній області нашої зірки 14 грудня 2023 року стався найсильніший спалах класу X2 за останні 6 років. Вона тривала менше півгодини, але змінила геомагнітний фон нашої планети на кілька днів.

Під час спалаху стався викид корональної маси, а вчені зафіксували радіовипромінювання типу ІІ. Його швидкість становила 2118 км/с, повідомляє The Watchers.

"Востаннє спалахи подібної сили на найближчій до нас зірці були відзначені ще 2017 року", — наголосили експерти.

Сильні геомагнітні бурі накриють Землю також за даними сайту Meteoagent. Багатоденний геошторм, пов’язаний із сильним спалахом, розпочався ще 15 грудня і триватиме до 19-го числа. Далі очікується затишшя.

Найсильніші магнітні бурі 16-18 грудня

Найінтенсивніші магнітні бурі припадають на 16-18 грудня. Показник К-індексу в ці дні складає 6 балів. З 19 числа почнеться ослаблення геошторму.

Для довідки: магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля нашої планети, спровоковані підвищеною активністю Сонця. При спалахах на зірці викидається дуже багато корональної маси. На це реагує геомагнітне поле Землі. Магнітні бурі впливають на роботу техніки. Вважається, що вони також несприятливо впливають на здоров’я людей, особливо з хронічними захворюваннями.

Раніше "Телеграф" писав про сильні магнітні бурі до кінця грудня 2023 року. Це важливі дати для метеочутливих людей.