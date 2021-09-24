В VIP-палате и ничего не помнит: пермский стрелок очнулся и зовет родителей

Тимур Бекмансуров зовет маму и папу, но те даже ни разу не поинтересовались его состоянием

В больнице Перми (РФ) пришел в сознание 18-летний Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил шутинг в университете и убил 5 студентов и женщину-врача, а еще 41 человека ранил.

По информации местных Телеграмм-каналов, Бекмансуров не помнит того, что произошло в тот день — у него амнезия.

Из реанимации стрелка перевели в VIP-палату: дескать, здесь удобнее охранять пациента, ведь копы получили информацию, что его хотят убить родные погибших студентов. Окна заклеили зеркальной пленкой, на этаж никого не пускают.

Первым, что спросил стрелок, очнувшись, — есть ли у него родители. После этого он начал звать маму и папу, которые, к слову, ни разу не поинтересовались его состоянием и не приходили в больницу. О том, как он убивал людей, Бекмансуров не помнит.

Известно, что состояние россиянина остается тяжелым: после 8 огнестрельных ранений ему ампутировали ногу, сделали несколько операций и не исключают, что придется подсаживать искусственную почку. Однако инсайдеры говорят, что медикам дали указание сделать все, чтобы этот пациент выжил, чтобы в будущем судить пермского стрелка показательно.

Напомним, момент массового расстрела в холле вуза попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.