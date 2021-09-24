У VIP-палаті й нічого не пам’ятає: пермський стрілок прокинувся і кличе батьків

Тимур Бекмансуров кличе маму і тата, але ті навіть жодного разу не поцікавилися його станом

У лікарні Пермі (РФ) прийшов до тями 18-річний Тимур Бекмансуров, який 20 вересня влаштував шутінг в університеті і вбив 5 студентів і жінку-лікаря, а ще 41 людину поранив.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, Бекмансуров не пам’ятає того, що сталося в той день — у нього амнезія.

З реанімації стрілка перевели в VIP-палату: мовляв, тут зручніше охороняти пацієнта, адже копи отримали інформацію, що його хочуть вбити рідні загиблих студентів. Вікна заклеїли дзеркальною плівкою, на поверх нікого не пускають.

Першим, що запитав стрілок, прийшовши до тями, — чи є у нього батьки. Після цього він почав кликати маму і тата, які, до слова, жодного разу не поцікавилися його станом і не приходили в лікарню. Як він вбивав людей, Бекмансуров не пам’ятає.

Відомо, що стан росіянина залишається важким: після 8 вогнепальних поранень йому ампутували ногу, зробили кілька операцій і не виключають, що доведеться підсаджувати штучну нирку. Однак інсайдери кажуть, що медикам дали вказівку зробити все, щоб цей пацієнт вижив, щоб в майбутньому судити пермського стрілка показово.

Нагадаємо, момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак людям із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.