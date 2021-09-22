Надсилав своїй дівчині відео з відрізанням голів: відкрилися нові подробиці про пермського стрілка

Екс-кохана стрілка ховалася в аудиторії під час шутінгу і не вірила в те, що людей убив Бекмансуров

У мережі з’явилися витяги з допиту колишньої дівчини Тимура Бекмансурова, який 20 вересня увірвався в Пермський університет (РФ) і розстріляв десятки людей, 6 з яких загинули.

Слова екс-коханої стрілка цитує російський Телеграм-канал.

Виявляється, під час стрілянини колишня дівчина Бекмансурова перебувала в тому ж корпусі і забарикадувалася разом з іншими студентами в аудиторії. У те, що шутінг влаштував її колишній хлопець, з яким вона періодично зустрічалася з 7 класу, їй було складно повірити.

Серйозні стосунки, за словами студентки, з Бекмансуровим почалися в 10 класі і тривали більше року. Вона каже, що Тимур ні агресивним, ні скупим не був і виявляв ніжні почуття до неї, хоча інтим його нібито не цікавив.

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Втім, було в цих відносинах і щось дивне. Так, дівчину здивувало те, що Бекмансуров не засуджував "казанського" стрілка за вбивства студентів (11 травня розстріляв 9 людей), але розкритикував його, що той не виконав "план по жертвам".

"Для мене це був шок, але Бекмансуров постійно жартував, що це прикольно, — каже його колишня дівчина — Пару раз він надсилав мені відео, як стріляють зі зброї по людях, в групи людей, як відрізають голови. Мені це було неприємно, і я йому це висловлювала, але Тимур говорив, що це нормально".

Згадує мешканка Пермі і те, що стрілок погано відгукувався про людство в цілому: мовляв, люди "прогнили", засуджуючи одностатеві відносини і мігрантів.

Останнім часом, згадує оповідачка, у Тимура часто боліла голова і він чув "дзвін", від чого пив якісь ліки.

Коли Бекмансуров отримував ліцензію на зброю, він ще зустрічався з дівчиною. Вона каже, що у нього були проблеми з психіатром, і він був змушений піти на платний прийом і пройти безліч тестів. Але незабаром пара розлучилася: дівчина не бачила агресії, але вважала Бекмансурова нудним.

Відзначимо, що, станом на 22 вересня, кількість постраждалих в Пермі збільшилася до 42 осіб (включаючи стрілка, який в комі), 7 з них перебувають у важкому стані в Москві. 6 осіб отримали поранення, несумісні з життям.

Момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак людям із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.