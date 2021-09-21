Жертв може стати більше: що відомо про поранених пермським стрільцем студентів

У Росії борються за життя сімох студентів, четверо — в комі на ШВЛ

Через день після трагедії в Пермському університеті, куди увірвався 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров з рушницею, кількість жертв може збільшитися.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я РФ, в Москву спецбортом переправили 7 студентів, стан яких дуже важкий. Четверо з них перебувають на ШВЛ, і медики не роблять ніяких прогнозів.

Крім того, ще 12 осіб з пораненнями різного ступеня тяжкості залишаються в лікарні Пермі. З ними працюють і психологи.

Тим часом сам стрілець також перебуває на штучній вентиляції легенів в комі. У нього простріляні внутрішні органи і кінцівки. Медики зробили вже дві операції і переливання крові та кажуть, що стабілізувати критичний стан Бекмансурова поки не вдається.

Нагадаємо, стрілянина в Пермському університеті відбулася 20 вересня. Бекмансуров холоднокровно розстріляв 32 осіб, 6 з яких загинули. Момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак людям із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.